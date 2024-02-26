Эксперт перечислила плюсы использования ГДЗ при выполнении домашних заданий

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Педагог-психолог Вера Липеева в интервью RuNews24.Ru рассказала, что использование книжек и ресурсов с готовыми ответами на домашние задания может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на успехи школьников и их способность обучаться новому материалу.
По словам психолога Липеевой, есть три плюса использования ГДЗ. Первый — экономия времени. Ученику будет легче выполнить домашнее задание, если он использует готовые ответы из ГДЗ.
Второй плюс — проверка знаний. Школьник может использовать ГДЗ, чтобы проверить правильность своего выполнения задания и понимание материала.
И третий плюс: изучение ошибок. Ученик может изучить готовые ответы из ГДЗ, чтобы понять свои ошибки и избежать их в будущем.
Однако есть и три негативных последствия использования ГДЗ. Первый — плохое усвоение материала. Если школьник просто списывает ответы из ГДЗ, не понимая сути задания, это может помешать ему научиться новому материалу.
Второй минус — отсутствие развития необходимых навыков. Если ребенок всегда полагается на ГДЗ, ему будет сложно научиться самостоятельно решать задачи и развивать критическое мышление.
И последний минус — риск получить низкие оценки. Если ученик полностью полагается на ГДЗ, он может не усвоить материал достаточно глубоко и получить низкие оценки за контрольные работы.
Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что они только вредят школьникам. Говорят, что из-за них дети перестают учиться самостоятельно и полагаются только на «решебник». Но Липеева напоминает, что когда не было открытого доступа к ГДЗ, школьники могли использовать и другие способы, чтобы списать домашнее задание.
Например, они могли списывать у одноклассников или друзей, записывать ответы из учебников или получать помощь от старших.
Поэтому важно помнить, что использование ГДЗ может быть полезным инструментом для проверки знаний и экономии времени, но также необходимо самостоятельно изучать материал, развивать учебные навыки и соблюдать этические принципы в учебном процессе.