Эксперт перечислила плюсы использования ГДЗ при выполнении домашних заданий

Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что они только вредят школьникам. Говорят, что из-за них дети перестают учиться самостоятельно и полагаются только на «решебник». Но Липеева напоминает, что когда не было открытого доступа к ГДЗ, школьники могли использовать и другие способы, чтобы списать домашнее задание.