В Тюменской области среднемесячная зарплата составила 68 тыс. рублей

В Тюменской области среднемесячная зарплата за год выросла на 13,9%. Она составила 68 241 рубль. Как сообщается, больше всего получают специалисты по добыче нефти и природного газа (188 475 рублей), а также те, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых (149 136).