В Тюменской области среднемесячная зарплата составила 68 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Помимо этого, прирост заработной платы заметен и в деятельности воздушного и космического транспорта 14,1%,
Ранее «Наш город» писал о том, что зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО. Инициатива исходит от сотрудников аппарата Тюменской облдумы, которые планируют предложить депутатам делиться 10% своей заработной платы с семьями солдат. О реакции народных избранников на предложение — пока не сообщается.