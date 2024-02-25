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В Тюменской области среднемесячная зарплата составила 68 тыс. рублей

В Тюменской области среднемесячная зарплата составила 68 тыс. рублей

25 февраля 2024, 08:52
Фото: 1MI
В Тюменской области среднемесячная зарплата за год выросла на 13,9%. Она составила 68 241 рубль. Как сообщается, больше всего получают специалисты по добыче нефти и природного газа (188 475 рублей), а также те, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых (149 136).

Помимо этого, прирост заработной платы заметен и в деятельности воздушного и космического транспорта 14,1%,

Ранее «Наш город» писал о том, что зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО. Инициатива исходит от сотрудников аппарата Тюменской облдумы, которые планируют предложить депутатам делиться 10% своей заработной платы с семьями солдат. О реакции народных избранников на предложение — пока не сообщается.

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