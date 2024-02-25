В Тюменской области начнутся досрочные выборы президента РФ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Основной период голосования намечен с 15 по 17 марта 2024 года.
Ранее в тюменском избиркоме показали, какие бюллетени привезут на выборы. Текст избирательного бюллетеня для голосования утвержден.
ФИО зарегистрированных кандидатов расположены в алфавитном порядке и разделены линией. Части бюллетеня, отведенные каждому кандидату, имеют одинаковую площадь. Всего напечатают свыше 113 миллионов избирательных бюллетеней.