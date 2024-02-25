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В Тюменской области начнутся досрочные выборы президента РФ

В Тюменской области начнутся досрочные выборы президента РФ

25 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
В Тюменской области досрочное голосование на выборах президента РФ начнется со 2 марта 2024 года. Принять участие в досрочном голосовании смогут жители отдаленных населенных пунктов. Мероприятие продлиться до 12 марта.

Основной период голосования намечен с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее в тюменском избиркоме показали, какие бюллетени привезут на выборы. Текст избирательного бюллетеня для голосования утвержден.

ФИО зарегистрированных кандидатов расположены в алфавитном порядке и разделены линией. Части бюллетеня, отведенные каждому кандидату, имеют одинаковую площадь. Всего напечатают свыше 113 миллионов избирательных бюллетеней.

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