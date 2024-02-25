В Тюмени потеплеет до -1 градуса

Ранее «Наш город» сообщал о том, как четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Мужчина говорил, что он не может дойти до соседнего населенного пункта со своими товарищами, мороз сковал их руки и ноги. Спасли замерзающих сотрудники Госавтоинспекции.