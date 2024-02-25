В Тюмени потеплеет до -1 градуса

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Утром температура воздуха составит -7…-5 градусов, с порывами ветра до 4 м/с, и влажностью на уровне 81%. Днем погода потеплеет до -4…-1 градуса, с ветром до 4.3 м/с и влажностью 75%. Вечером температура останется на уровне -2 градуса, с кратковременным понижением до -4…-2 градусов ночью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Мужчина говорил, что он не может дойти до соседнего населенного пункта со своими товарищами, мороз сковал их руки и ноги. Спасли замерзающих сотрудники Госавтоинспекции.