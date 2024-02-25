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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюмени потеплеет до -1 градуса

В Тюмени потеплеет до -1 градуса

25 февраля 2024, 04:18
Фото: 1MI
В воскресенье, 25 февраля, в Тюмени ожидается потепление до -1 градуса по Цельсию, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Утром температура воздуха составит -7…-5 градусов, с порывами ветра до 4 м/с, и влажностью на уровне 81%. Днем погода потеплеет до -4…-1 градуса, с ветром до 4.3 м/с и влажностью 75%. Вечером температура останется на уровне -2 градуса, с кратковременным понижением до -4…-2 градусов ночью.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Мужчина говорил, что он не может дойти до соседнего населенного пункта со своими товарищами, мороз сковал их руки и ноги. Спасли замерзающих сотрудники Госавтоинспекции.

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