Тюменский боец Саралиев хочет ужин с губернатором Моором после победы над бразильцем

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Тюменский боец Ахмед Саралиев одержал победу на спортсменом из Бразилии Леонардо Касотти. Бой шел три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу.
Как сказал сам Саралиев, во время боя он чувствовал поддержку земляков.
«Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором», — высказался спортсмен.
Также выяснилось, что боец победил в день рождения своей матери.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени состоятся мастер-классы от прославленных бойцов ММА. Спортсмены пообещали поделиться опытом с подрастающим поколением.