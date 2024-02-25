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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Тюменский боец Саралиев хочет ужин с губернатором Моором после победы над бразильцем

Тюменский боец Саралиев хочет ужин с губернатором Моором после победы над бразильцем

25 февраля 2024, 06:06
Фото: 1MI
В Тюмени прошел турнир по кикбоксингу RCC 18. На мероприятии собрались бойцы со всего мира для участия в 13 запланированных поединках.

Тюменский боец Ахмед Саралиев одержал победу на спортсменом из Бразилии Леонардо Касотти. Бой шел три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу.

Как сказал сам Саралиев, во время боя он чувствовал поддержку земляков.

«Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором», — высказался спортсмен.

Также выяснилось, что боец победил в день рождения своей матери.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени состоятся мастер-классы от прославленных бойцов ММА. Спортсмены пообещали поделиться опытом с подрастающим поколением.

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