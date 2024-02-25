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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Тюменцам рассказали о мощной магнитной буре с геоударами в 3 балла

Головная боль и нервозность: Тюменцев предупредили о сильнейшей магнитной буре

25 февраля 2024, 08:22
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали о мощной магнитной буре с геоударами в 3 балла

Жителей Тюменской области предупредили о мощной магнитной буре 25 февраля. Как стало известно, интенсивность геомагнитных излучений связана с тем, что область солнечных вспышек находится на одной линии Солнце — Земля.

Сила геоударов в течение дня будет равняться 3 баллам. Синоптики предупреждают метеочувствительных людей быть осторожными. Магнитные бури могут влиять на нейрохимические процессы в мозге, что может вызывать чувство раздражительности, тревожности и нервозности.

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Помимо этого, могут возникнуть сильные головные боли. Горожанам рекомендуют следить за прогнозом погоды.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня в Тюмени потеплеет до -1 градуса. При этом, ясная погода прогнозируется в понедельник.

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