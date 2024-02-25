Головная боль и нервозность: Тюменцев предупредили о сильнейшей магнитной буре

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сила геоударов в течение дня будет равняться 3 баллам. Синоптики предупреждают метеочувствительных людей быть осторожными. Магнитные бури могут влиять на нейрохимические процессы в мозге, что может вызывать чувство раздражительности, тревожности и нервозности.
Помимо этого, могут возникнуть сильные головные боли. Горожанам рекомендуют следить за прогнозом погоды.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня в Тюмени потеплеет до -1 градуса. При этом, ясная погода прогнозируется в понедельник.