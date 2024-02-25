Головная боль и нервозность: Тюменцев предупредили о сильнейшей магнитной буре

Сила геоударов в течение дня будет равняться 3 баллам. Синоптики предупреждают метеочувствительных людей быть осторожными. Магнитные бури могут влиять на нейрохимические процессы в мозге, что может вызывать чувство раздражительности, тревожности и нервозности.