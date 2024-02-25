Бойцы «Шторма» обратились к жителям Тюменской области по видео

Ранее «Наш город» сообщал об инициативе сотрудников аппарата Тюменской облдумы — направлять 10% от зарплаты местных депутатов бойцам СВО. Сообщалось, что у народных избранников такие доходы, что взнос не окажется для них значимой потерей.