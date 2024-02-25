Бойцы «Шторма» обратились к жителям Тюменской области по видео

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«Ваши поддержка и тепло очень важны для нас. Особенно остро это чувствуется сейчас, когда угроза нависла над нашей великой Родиной. Можете быть спокойны, можете быть уверены в нас, Победа будет за нами», — сказали военнослужащие.
Напомним, что в преддверии 23 Февраля в зону СВО была отправлена очередная партия дополнительного оборудования.
Ранее «Наш город» сообщал об инициативе сотрудников аппарата Тюменской облдумы — направлять 10% от зарплаты местных депутатов бойцам СВО. Сообщалось, что у народных избранников такие доходы, что взнос не окажется для них значимой потерей.