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В Тюмени свыше 20 спасателей тушили пожар в многоэтажке

В Тюмени свыше 20 спасателей тушили пожар в многоэтажке

24 февраля 2024, 04:46
Фото: МЧС Тюменской области
В Тюмени пожарные спасли человека из горящей многоэтажки на улице Новоселов. Известно, что пожар произошел поздней ночью.

Также спасатели оперативно эвакуировали с места происшествия еще шестерых жильцов.

На месте тушения были задействованы свыше 20 человек личного состава и шесть единиц основной и специальной техники МЧС. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка балкона на площади три квадратных метра.

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По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре, который произошел в деревянном доме на улице Камчатской. Очевидцы сообщали, что с огнем специалисты боролись несколько часов.

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