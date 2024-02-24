В Тюмени свыше 20 спасателей тушили пожар в многоэтажке

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Также спасатели оперативно эвакуировали с места происшествия еще шестерых жильцов.
На месте тушения были задействованы свыше 20 человек личного состава и шесть единиц основной и специальной техники МЧС. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка балкона на площади три квадратных метра.
По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре, который произошел в деревянном доме на улице Камчатской. Очевидцы сообщали, что с огнем специалисты боролись несколько часов.