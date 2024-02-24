В Тюмени проведут мастер-класссы прославленные бойцы ММА

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В мероприятии примут участие Александр Грозин (Чемпион лиги Open FC, чемпион лиги «Наше Дело»), Евгений Игнатьев (Чемпион лиги Fight Nights Global, победитель шоу Fight camp reality) и Василий Курочкин (боец лиги ACA).
Мероприятие состоится в закрытом формате 25 февраля в 13:00 и будет доступно для спортсменов Федерации ММА Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о победе тюменских бойцов в турнире смешанных единоборств MMA. Билеты на мероприятие оказались все раскуплены.