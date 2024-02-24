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В Тюмени проведут мастер-класссы прославленные бойцы ММА

В Тюмени проведут мастер-класссы прославленные бойцы ММА

24 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI
В Тюмени пройдет мастер-класс от профессиональных бойцов смешанного стиля, выступающих в ведущих лигах России. Департамент по спорту и молодежной политике администрации города сообщил, что бойцы поделятся опытом с подрастающими спортсменами.

В мероприятии примут участие Александр Грозин (Чемпион лиги Open FC, чемпион лиги «Наше Дело»), Евгений Игнатьев (Чемпион лиги Fight Nights Global, победитель шоу Fight camp reality) и Василий Курочкин (боец лиги ACA).

Мероприятие состоится в закрытом формате 25 февраля в 13:00 и будет доступно для спортсменов Федерации ММА Тюменской области.

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Ранее «Наш город» сообщал о победе тюменских бойцов в турнире смешанных единоборств MMA. Билеты на мероприятие оказались все раскуплены.

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