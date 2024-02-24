В ФОМС сообщили о подписании договора о сотрудничестве с Росздравнадзором

Договор между организациями подразумевает обмен данными о контрольно-экспертных мероприятиях и об их итогах. В числе прочего в нем говорится о контрольных мероприятиях по соблюдению установленных объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи территориальными ФОМС и другими организациями медстрахования. Кроме того, в соответствии с соглашением предусмотрено осуществление контроля и надзора за оказанием медуслуг территориальными подразделениями Росздравнадзора.