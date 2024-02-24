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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В ФОМС сообщили о подписании договора о сотрудничестве с Росздравнадзором

В ФОМС сообщили о подписании договора о сотрудничестве с Росздравнадзором

24 февраля 2024, 12:59
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
Двусторонний договор о взаимодействии ведомств для повышения качества и доступности медпомощи был подписан председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

Документ был подписан ведомствами в ходе проведения Дня здоровья на международной выставке-форуме «Россия», сообщили РИА Новости.

Договор между организациями подразумевает обмен данными о контрольно-экспертных мероприятиях и об их итогах. В числе прочего в нем говорится о контрольных мероприятиях по соблюдению установленных объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи территориальными ФОМС и другими организациями медстрахования. Кроме того, в соответствии с соглашением предусмотрено осуществление контроля и надзора за оказанием медуслуг территориальными подразделениями Росздравнадзора.

По информации, озвученной Ильей Баланиным, две организации подписали этот договор, действуя в интересах застрахованных граждан. Документ был разработан для повышения качества контроля соблюдения прав граждан на получение качественных медуслуг. Посредством взаимодействия между двумя ведомствами достигается более качественный контроль доступности и квалифицированности оказания медуслуг лицам, застрахованным в сфере ОМС. Также организации смогут оперативнее предпринимать действия по исправлению допущенных медорганизациями нарушений.

Полученная совокупная информация станет основой для создания единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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