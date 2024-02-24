В ФОМС сообщили о подписании договора о сотрудничестве с Росздравнадзором

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Документ был подписан ведомствами в ходе проведения Дня здоровья на международной выставке-форуме «Россия», сообщили РИА Новости.
Договор между организациями подразумевает обмен данными о контрольно-экспертных мероприятиях и об их итогах. В числе прочего в нем говорится о контрольных мероприятиях по соблюдению установленных объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи территориальными ФОМС и другими организациями медстрахования. Кроме того, в соответствии с соглашением предусмотрено осуществление контроля и надзора за оказанием медуслуг территориальными подразделениями Росздравнадзора.
По информации, озвученной Ильей Баланиным, две организации подписали этот договор, действуя в интересах застрахованных граждан. Документ был разработан для повышения качества контроля соблюдения прав граждан на получение качественных медуслуг. Посредством взаимодействия между двумя ведомствами достигается более качественный контроль доступности и квалифицированности оказания медуслуг лицам, застрахованным в сфере ОМС. Также организации смогут оперативнее предпринимать действия по исправлению допущенных медорганизациями нарушений.
Полученная совокупная информация станет основой для создания единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.