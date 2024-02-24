Мизулина ответила на вопрос, может ли Моргенштерн* вернуться в Россию

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Екатерина Мизулина в Тюмени заявила, что популярный рэпер Моргенштерн* может вернуться в Россию. Такое мнение она озвучила на встрече с молодежью Тюмени в школе №95, передает корреспондент «Нашего города».
Так, один из школьников спросил Екатерину, может ли она посодействовать «легальному возвращению Моргенштерна* в страну». Мизулина ответила категорично.
«Моргенштерн является иностранным агентом. Тем не менее, препятствий для въезда в страну — нет. Пусть приезжает», — заявила глава Лиги.
Отметим, что на мероприятии в образовательном учреждении имени Ушинского в Тюмени присутствовали школьные активисты, общественники и студенты. Зал не смог вместить всех желающих попасть на встречу. Основную часть мероприятия заняли вопросы от молодых людей.
Напомним, глава Лиги безопасного интернета прилетела в Тюмень 23 февраля и успела встретиться с курсантами ТВВИКУ.
* Признан в России иностранным агентом.