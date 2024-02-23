Жителей труднодоступных сел в Тюменской области обследуют на туберкулез

Posted 23 февраля, 12:12
Published 23 февраля, 12:12
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
В Тобольском Заболотье — десятки деревень, куда добраться летом можно только вертолетом или по воде, а зимой — по зимнику. Туда и направились медицинские сестры ОКФЦ вместе с фельдшерами ФАПов областной больницы № 3 (г. Тобольск) в сопровождении флюоромобиля. Их задача обследовать местных жителей на туберкулез.
«Выездная работа фтизиатрической службы проводится в рамках проекта „Оптимизация процесса и выявления контактных лиц в очагах туберкулёзной инфекции“. Это яркий пример межведомственного взаимодействия представителей муниципальной власти, Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и участковых уполномоченных МВД. Благодаря этому удалось улучшить работу по выявлению туберкулезной инфекции и в труднодоступных населенных пунктах», — прокомментировала Наталья Пирогова, главный врач ОКФЦ, главный внештатный специалист по фтизиатрии Тюменской области.
Другое направление работы связано с амбулаторным лечением больных туберкулезом на ФАПах. За время выездной работы обследовано около 100 человек, у семи выявлена латентная туберкулезная инфекция. Так, во взаимодействии с фельдшерами, фтизиатрическая служба добивается улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе.