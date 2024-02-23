Жителей труднодоступных сел в Тюменской области обследуют на туберкулез

В Тобольском Заболотье — десятки деревень, куда добраться летом можно только вертолетом или по воде, а зимой — по зимнику. Туда и направились медицинские сестры ОКФЦ вместе с фельдшерами ФАПов областной больницы № 3 (г. Тобольск) в сопровождении флюоромобиля. Их задача обследовать местных жителей на туберкулез.