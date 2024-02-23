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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Тюменские ветеринарные клиники подняли цены на услуги

В тюменских ветклиниках подскочили цены на услуги

23 февраля 2024, 04:21
Фото: 1MI

Тюменские ветеринарные клиники подняли цены на услуги

Услуги в ветклиниках подорожали на 14,5%. О причинах рассказали представители отрасли РБК Тюмень.

Эксперты отметили, что за год препараты, которые применяются при лечении животных, подорожали на 30%, а некоторые импортные лекарства, в том числе и вакцины, выросли в цене в 3-5 раз.

«Сильнее всего подорожали импортные вакцины и лекарственные препараты, которые не имеют прямых аналогов. Поставки сократились, а потребность только увеличилась. Например, многими странами за границей России для въезда предъявляется требование о постановке вакцины зарубежных производителей вместе с компонентом от вируса бешенства, но завоз их в нашу страну практически прекратился и цена сразу значительно увеличилась», — рассказала главврач одной из ветклиник.
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Также замечено, что в 2023 году увеличился спрос на услуги ветеринаров. Отчасти это связано с тем, что в период пандемии люди стали чаще заводить домашних животных, чтобы справиться со стрессом.

Эксперты считают, что в 2024 году из-за нарушения логистических цепочек цены на ветеринарные услуги вырастут еще на 15-20%.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области критически не хватает ветеринаров. В них нуждаются агрохолдинги, птицефабрики и ветклиники, а зарабатывать они могут около 60 тысяч рублей.

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