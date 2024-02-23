В тюменских ветклиниках подскочили цены на услуги

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Эксперты отметили, что за год препараты, которые применяются при лечении животных, подорожали на 30%, а некоторые импортные лекарства, в том числе и вакцины, выросли в цене в 3-5 раз.
«Сильнее всего подорожали импортные вакцины и лекарственные препараты, которые не имеют прямых аналогов. Поставки сократились, а потребность только увеличилась. Например, многими странами за границей России для въезда предъявляется требование о постановке вакцины зарубежных производителей вместе с компонентом от вируса бешенства, но завоз их в нашу страну практически прекратился и цена сразу значительно увеличилась», — рассказала главврач одной из ветклиник.
Также замечено, что в 2023 году увеличился спрос на услуги ветеринаров. Отчасти это связано с тем, что в период пандемии люди стали чаще заводить домашних животных, чтобы справиться со стрессом.
Эксперты считают, что в 2024 году из-за нарушения логистических цепочек цены на ветеринарные услуги вырастут еще на 15-20%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области критически не хватает ветеринаров. В них нуждаются агрохолдинги, птицефабрики и ветклиники, а зарабатывать они могут около 60 тысяч рублей.