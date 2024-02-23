В Тюмени по франшизе откроется заведение московского ресторатора

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Тюмени откроется ресторан московского альянса White Rabbit Family — «Горыныч». Фишка заведения — приготовление блюд на открытом огне. Об этом РБК Тюмень рассказала основатель холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло.
«Информация по вложениям является коммерческой тайной, локацию объявим позже. Ресторан появится в течение года», — поделилась директор по развитию сети «МаксиМ» Марина Филиппова.
Это уже не первый московский ресторан, открытый в Тюмени по франшизе. В 2021 году сеть «МаксиМ» открыла «Сыроварню» Аркадия Новикова, а в конце июня 2023 года — ресторан корейского стритфуда Chicko.