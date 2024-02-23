nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Тюмени откроется заведение московского ресторатора

В Тюмени по франшизе откроется заведение московского ресторатора

23 февраля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени откроется заведение московского ресторатора

Договор о сотрудничестве был подписан с тюменской сетью ресторанов «МаксиМ». Заведение обещают открыть в течение года.

В Тюмени откроется ресторан московского альянса White Rabbit Family — «Горыныч». Фишка заведения — приготовление блюд на открытом огне. Об этом РБК Тюмень рассказала основатель холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло.

«Информация по вложениям является коммерческой тайной, локацию объявим позже. Ресторан появится в течение года», — поделилась директор по развитию сети «МаксиМ» Марина Филиппова.
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Узнать подробнее

Это уже не первый московский ресторан, открытый в Тюмени по франшизе. В 2021 году сеть «МаксиМ» открыла «Сыроварню» Аркадия Новикова, а в конце июня 2023 года — ресторан корейского стритфуда Chicko.

Читайте также:
Московскую трассу М-12 «Восток» продлят до ТюмениВ Тюмени возле реки Туры построят детский садТюменский наркоторговец-оптовик может отправиться в колонию на четверть века
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Открытие#Рестораны#Ресторан#Заведения#Любовь Селезнева
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
Вчера, 01:00
«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?
Вчера, 07:25
«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги
Вчера, 08:28
По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
Вчера, 06:29
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Вчера, 10:06
«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба
Вчера, 07:08