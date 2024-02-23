Тюменский наркоторговец-оптовик может отправиться в колонию на четверть века

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Мужчина закупал оптовые партии наркотиков в одном из мессенджеров, расфасовывал на мелкие закладки и подготавливал места хранения, координаты которых передавал закладчикам. В Тюмени полицейскими были найдены четыре оптовых тайника.
В квартире наркоторговца стражи порядка обнаружили пакеты, контейнеры с наркотиками и 25 готовых свертков. В ходе расследования мужчина рассказал об еще одном оптовом тайнике, спрятанном в лесном массиве. В общей сложности у тюменца изъяли 4 килограмма мефедрона.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На данный момент наркоторговец заключен под стражу, ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени полицейские поймали закладчика на фотографировании сугробов. Фотографу грозит до 15 лет тюрьмы.