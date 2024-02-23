nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Тюмени задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Тюменский наркоторговец-оптовик может отправиться в колонию на четверть века

23 февраля 2024, 05:19
Фото: 1MI

В Тюмени задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Тюменец наладил свой нелегальный бизнес в декабре 2023 года. Полицейские изъяли у мужчины около четырех килограммов запрещенных веществ.

Мужчина закупал оптовые партии наркотиков в одном из мессенджеров, расфасовывал на мелкие закладки и подготавливал места хранения, координаты которых передавал закладчикам. В Тюмени полицейскими были найдены четыре оптовых тайника.

В квартире наркоторговца стражи порядка обнаружили пакеты, контейнеры с наркотиками и 25 готовых свертков. В ходе расследования мужчина рассказал об еще одном оптовом тайнике, спрятанном в лесном массиве. В общей сложности у тюменца изъяли 4 килограмма мефедрона.

Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На данный момент наркоторговец заключен под стражу, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени полицейские поймали закладчика на фотографировании сугробов. Фотографу грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также:
В День защитника Отечества в Тюмени ограничат движениеВ тюменских ветклиниках подскочили цены на услугиСоискатели ломятся толпой: в Тюмени назвали самые популярные вакансии
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Задержание#Наркотики#Наркодилеры#Наркопреступления#Любовь Селезнева
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
Вчера, 01:00
«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?
Вчера, 07:25
«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги
Вчера, 08:28
По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
Вчера, 06:29
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Вчера, 10:06
«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба
Вчера, 07:08