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Posted 23 февраля, 03:40

Published 23 февраля, 03:40

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Товарооборот между Тюменской областью и Беларусью превысил 3 млрд долларов

Товарооборот между Тюменской областью и Беларусью превысил 3 млрд долларов

23 февраля 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney
Около 3,3 млрд. долларов составил товарооборот Республики Беларусь с Тюменской областью по итогам 2023 года. Дальнейшее укрепление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества обсудили на заседании рабочей группы сторон, которое прошло накануне прошло в Минске.

Возглавили встречу замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Важным блоком встречи стали вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Сегодня тюменским аграриям сеять и собирать урожай помогают почти 3 тысячи единиц разнообразной белорусской техники. В области открыты около 20 магазинов белорусских продуктов питания. В регион поставляются сыры, творог, рыбная продукция.

Тюменские производители отправляют на территорию Республики семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства, чай, кондитерские изделия.

Совместная работа продолжится и в 2024 году, в том числе планируется:

  • участие белорусских коллег в XII агропромышленной выставке «Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука»;
  • взаимодействие в части поставок сельскохозяйственной техники и научной работе.
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