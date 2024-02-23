Товарооборот между Тюменской областью и Беларусью превысил 3 млрд долларов

Posted 23 февраля, 03:40
Published 23 февраля, 03:40
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Возглавили встречу замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.
Важным блоком встречи стали вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Сегодня тюменским аграриям сеять и собирать урожай помогают почти 3 тысячи единиц разнообразной белорусской техники. В области открыты около 20 магазинов белорусских продуктов питания. В регион поставляются сыры, творог, рыбная продукция.
Тюменские производители отправляют на территорию Республики семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства, чай, кондитерские изделия.
Совместная работа продолжится и в 2024 году, в том числе планируется: