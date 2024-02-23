«Нуждается в медицинской помощи»: в Тюмени пропала пожилая женщина

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Поисками пенсионерки занялись волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень». Сообщается, что женщине на вид 75 лет, ее рост — 160 сантиметров, телосложение плотное. В день исчезновения была одета в темно-коричневую шубу и черную шапку.
Волонтеры уточнили, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшей женщине можно сообщить по телефону: 8-932-32-39-911 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нашли женщину, поисками которой волонтеры занимались более месяца. Ее искали с середины января.