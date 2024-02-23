nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Тюмени пропала пожилая женщина

«Нуждается в медицинской помощи»: в Тюмени пропала пожилая женщина

23 февраля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени пропала пожилая женщина

Лидия Арсентьева пропала 21 февраля — ушла с улицы Пермякова в Тюмени. С того дня ее местонахождение неизвестно.

Поисками пенсионерки занялись волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень». Сообщается, что женщине на вид 75 лет, ее рост — 160 сантиметров, телосложение плотное. В день исчезновения была одета в темно-коричневую шубу и черную шапку.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» / ВКонтакте

Волонтеры уточнили, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшей женщине можно сообщить по телефону: 8-932-32-39-911 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области нашли женщину, поисками которой волонтеры занимались более месяца. Ее искали с середины января.

Читайте также:
Екатерина Мизулина приехала с поздравлениями в ТВВИКУ. ВИДЕОВ Тюмени по франшизе откроется заведение московского ресторатора«Совсем мало прослужил»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поиски#Волонтеры#Пропавшие#Поиски пропавших#Любовь Селезнева
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
Вчера, 01:00
«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?
Вчера, 07:25
«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги
Вчера, 08:28
По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
Вчера, 06:29
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Вчера, 10:06
«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба
Вчера, 07:08