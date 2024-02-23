«Нуждается в медицинской помощи»: в Тюмени пропала пожилая женщина

Поисками пенсионерки занялись волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень». Сообщается, что женщине на вид 75 лет, ее рост — 160 сантиметров, телосложение плотное. В день исчезновения была одета в темно-коричневую шубу и черную шапку.