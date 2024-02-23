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Posted 23 февраля, 15:41

Published 23 февраля, 15:41

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

На тюменских дорогах пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

На тюменских дорогах пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

23 февраля 2024, 15:41
Фото: 1MI
23 февраля и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению. Это будут «точечные» рейды, проверки группами нарядов в населенных пунктах, на федеральных и региональных трассах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число ДТП с участием водителей в алкогольном опьянении.

Более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, с начала года отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Как показывает практика, в выходные количество водителей, задержанных пьяными за рулем, становится больше.

Госавтоинспекция обращается к населению с призывом сообщать о полицию о фактах нетрезвого или неадекватного вождения.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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