На тюменских дорогах пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, с начала года отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Как показывает практика, в выходные количество водителей, задержанных пьяными за рулем, становится больше.