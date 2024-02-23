На тюменских дорогах пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Posted 23 февраля, 15:41
Published 23 февраля, 15:41
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Благодаря проводимым мероприятиям в Тюменской области третий год подряд снижается число ДТП с участием водителей в алкогольном опьянении.
Более 700 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, с начала года отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Как показывает практика, в выходные количество водителей, задержанных пьяными за рулем, становится больше.
Госавтоинспекция обращается к населению с призывом сообщать о полицию о фактах нетрезвого или неадекватного вождения.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.