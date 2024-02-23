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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Московскую трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени

Московскую трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени

23 февраля 2024, 06:18
Фото: 1MI

Московскую трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени

Скоростная трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Она станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Об этом рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин на встрече с Владимиром Путиным.

На сайте Кремля сообщается, что в этом году трассу планируют продлить до Екатеринбурга. Участок магистрали от Москвы до Казани был открыт в декабре 2023 года, его протяженность составила 810 километров.

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Ранее «Наш город» сообщал, что два микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой. Ее будут строить в 2026–2030 годах.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Федеральная трасса#Строительство дорог#Любовь Селезнева
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