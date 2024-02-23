Московскую трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Об этом рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин на встрече с Владимиром Путиным.
На сайте Кремля сообщается, что в этом году трассу планируют продлить до Екатеринбурга. Участок магистрали от Москвы до Казани был открыт в декабре 2023 года, его протяженность составила 810 километров.
Ранее «Наш город» сообщал, что два микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой. Ее будут строить в 2026–2030 годах.