nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Тюменской области пожилая женщина зарезала сожителя

Хватило одного удара: пожилая тюменка расправилась со своим сожителем

23 февраля 2024, 10:07
Фото: 1MI

В Тюменской области пожилая женщина зарезала сожителя

68-летней жительнице села Подъемка Тобольского района предъявлено обвинение в убийстве. Женщина ударила своего сожителя ножом в живот.

В Следственном комитете по Тюменской области сообщили, что 10 января 2024 года пенсионерка выпивала со своим 61-летним сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого тюменка схватилась за нож и ударила им мужчину в живот. От полученного ранения потерпевший скончался до прибытия медиков.

Женщина задержана, материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд. Пенсионерке грозит до 15 лет лишения свободы.

Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске мужчина попытался убить своего брата в его День рождения. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаными ранами.

Читайте также:
Тюменский наркоторговец-оптовик может отправиться в колонию на четверть века«Совсем мало прослужил»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюменской областиВ Тюмени построят огромный парк за 800 миллионов рублей
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Тобольск#Пенсионеры#Убийства#Любовь Селезнева
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
Вчера, 01:00
«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?
Вчера, 07:25
«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги
Вчера, 08:28
По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
Вчера, 06:29
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Вчера, 10:06
«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба
Вчера, 07:08