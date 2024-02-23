Хватило одного удара: пожилая тюменка расправилась со своим сожителем

В Следственном комитете по Тюменской области сообщили, что 10 января 2024 года пенсионерка выпивала со своим 61-летним сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого тюменка схватилась за нож и ударила им мужчину в живот. От полученного ранения потерпевший скончался до прибытия медиков.