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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Житель США получил смертельный укус от домашней ящерицы

22 февраля 2024, 16:48
По информации, опубликованной американскими СМИ, житель города Лейквуд, Колорадо погиб после укуса своей домашней ящерицы.

Кристофер Уорд содержал дома двух ящериц — аризонских ядозубов. Однажды подруга мужчины услышала шум из соседней комнаты и зашла туда. Она увидела, что у Кристофера началась тошнота и проблемы с дыханием. Рядом с ним на полу была ящерица, пишет RuNews24.Ru.

Женщине удалось вызвать скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Однако через четыре дня он скончался от последствий яда, находившегося в его организме.

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