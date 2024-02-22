Житель США получил смертельный укус от домашней ящерицы

Кристофер Уорд содержал дома двух ящериц — аризонских ядозубов. Однажды подруга мужчины услышала шум из соседней комнаты и зашла туда. Она увидела, что у Кристофера началась тошнота и проблемы с дыханием. Рядом с ним на полу была ящерица, пишет RuNews24.Ru.