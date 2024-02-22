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Published Сегодня, 15:17

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Зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО

Зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО

22 февраля 2024, 15:17
Сотрудники аппарата Тюменской облдумы планируют предложить депутатам делиться 10% своей заработной платы с семьями бойцов СВО.

По словам источников URА.RU, предложение направлено в ответ на нововведения, обязывающие брать шефство над семьями солдат.

Инсайдеры предполагают, что поскольку депутаты получают значительно больше, такой взнос не окажется существенной финансовой нагрузкой для них, а для семей военнослужащих это будет существенное благо.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в общественной приемной депутата Тюменской городской Думы Александра Яковлева начали плести маскировочные сети для бойцов СВО. Участие в этом принимали и школьники.

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