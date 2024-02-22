Зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По словам источников URА.RU, предложение направлено в ответ на нововведения, обязывающие брать шефство над семьями солдат.
Инсайдеры предполагают, что поскольку депутаты получают значительно больше, такой взнос не окажется существенной финансовой нагрузкой для них, а для семей военнослужащих это будет существенное благо.
Ранее «Наш город» сообщал, что в общественной приемной депутата Тюменской городской Думы Александра Яковлева начали плести маскировочные сети для бойцов СВО. Участие в этом принимали и школьники.