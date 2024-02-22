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Posted 22 февраля 2024, 09:43

Published 22 февраля 2024, 09:43

Modified 4 марта, 02:44

Updated 4 марта, 02:44

В Тюменской области выберут лучших работодателей

В Тюменской области выберут лучших работодателей

22 февраля 2024, 09:43
Фото: nashgorod.ru.
В регионе начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший работодатель в области содействия занятости населения». В департаменте труда Тюменской области рассказали о номинациях и какие организации могут претендовать на победу.
Фото: департамент труда ТО

К участию в конкурсе приглашаются организации, которые активно создают новые рабочие места, поддерживают трудоустройство граждан и внедряют программы адаптации и профессионального обучения сотрудников.

Номинации конкурса:

  • «Инклюзия и равные возможности» — для работодателей, предоставляющих рабочие места лицам с инвалидностью;
  • «Вторая карьера» — для тех, кто трудоустраивает участников СВО;
  • «Фундамент будущего» — для компаний, принимающих на работу несовершеннолетних;
  • «Лучший работодатель в Тюменской области, принимающий на работу граждан, освободившихся из мест лишения свободы».

Заявку можно подать до 22 марта 2025 года в департамент труда и занятости населения Тюменской области или на электронную почту: [email protected].

Анкета с формой заявки и Положение об организации регионального конкурса выложены на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области ().

Итоги подведут 18 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие проходит при поддержке фракции «Единая Россия».

Напомним, в прошлом году второй раз подряд тюменские работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», вошли в десятку лучших в стране. Успех тюменских организаций в рейтинге свидетельствует о высокой социальной ответственности бизнеса и образовательных учреждений региона. Тюменские работодатели создают условия для реализации трудового потенциала людей с инвалидностью, обеспечивая им достойное и доступное рабочее место.

Тюменские работодатели вошли в топ лучших по трудоустройству людей с инвалидностью
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