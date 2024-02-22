В Тюменской области выберут лучших работодателей

Напомним, в прошлом году второй раз подряд тюменские работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», вошли в десятку лучших в стране. Успех тюменских организаций в рейтинге свидетельствует о высокой социальной ответственности бизнеса и образовательных учреждений региона. Тюменские работодатели создают условия для реализации трудового потенциала людей с инвалидностью, обеспечивая им достойное и доступное рабочее место.