В Тюменской области выберут лучших работодателей

Posted 22 февраля 2024, 09:43
Published 22 февраля 2024, 09:43
Modified 4 марта, 02:44
Updated 4 марта, 02:44
К участию в конкурсе приглашаются организации, которые активно создают новые рабочие места, поддерживают трудоустройство граждан и внедряют программы адаптации и профессионального обучения сотрудников.
Номинации конкурса:
Заявку можно подать до 22 марта 2025 года в департамент труда и занятости населения Тюменской области или на электронную почту: [email protected].
Анкета с формой заявки и Положение об организации регионального конкурса выложены на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области ().
Итоги подведут 18 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие проходит при поддержке фракции «Единая Россия».
Напомним, в прошлом году второй раз подряд тюменские работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», вошли в десятку лучших в стране. Успех тюменских организаций в рейтинге свидетельствует о высокой социальной ответственности бизнеса и образовательных учреждений региона. Тюменские работодатели создают условия для реализации трудового потенциала людей с инвалидностью, обеспечивая им достойное и доступное рабочее место.