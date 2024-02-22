В тюменских школах отменили занятия для первой смены

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Updated Сегодня, 02:15
Об отмене занятий сообщили в администрации Тюмени.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — пишут в Телеграм-канале администрации.
В Тобольске первая смена сегодня тоже не учится.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 22.02.2024 занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщили в группе администрации ВКонтакте.
Занятия отменены и в школах Заводоуковского округа.
«22 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 9 классы», — предупреждает администрация.
В школах Ялуторовска отмена также коснулась учащихся 1-9 классов.
«Четверг, 22 февраля. Отмена занятий 1 смены с 1 по 9 классы. -30°. Ветер 3 м/с», — сообщили в администрации.
В школах Ишима занятия тоже отменены.
«22 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -34°C и скоростью ветра 2 м/с занятия 1 смены с 1 по 9 класс отменяются», — предупредила администрация ишимских школьников.
Высока вероятность, что занятия отменят и у второй смены. Об этом станет известно позже.
Ранее «Наш город» писал, что депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева раскритиковала идею оплачивать студентам свадьбы за счет вузов. По ее мнению, организация свадеб — дело не для работников университетов.