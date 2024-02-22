В Тюмени в канун Дня защитника Отечества ожидаются 34-градусные морозы

Предпраздничный день, четверг 22 февраля, на юге Тюменской области будет морозным. Метеорологи обещают днем до 15…-20, в ночные часы -22…-27, при прояснении до -34. В течение дня ожидается ветер 3-8 м/с, местами вероятна изморозь.