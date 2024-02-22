В Тюмени в канун Дня защитника Отечества ожидаются 34-градусные морозы

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 22 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -26….-15, в темное время суток потеплеет до -20…-21.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51 закат в 17:51 продолжительность дня 10 часов.
В Тобольске 22 февраля синоптики обещают ясную погоду в первой половине дня и пасмурную после обеда, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем -24…-16, в темное время суток температура столбики термометров поднимутся -21….-19.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:43, закат в 17:38 продолжительность дня 9 часов 55 минут.
В Ялуторовске 22 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -29…-19, в темное время суток ожидается до -25….-23.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:479, закат в 17:49 продолжительность дня 10 часов 2 минуты.
В Заводоуковске 22 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 2,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -26….-24.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 17:49 продолжительность дня 10 часов 4 минуты.
В Ишиме 22 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -33…-19, в темное время суток температура воздуха составит -32…-28.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33, закат в 17:38 продолжительность дня 10 часов 5 минут.