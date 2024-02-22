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В Тюмени в канун Дня защитника Отечества ожидаются 34-градусные морозы

В Тюмени в канун Дня защитника Отечества ожидаются 34-градусные морозы

22 февраля 2024, 01:07
Фото: 1MI
Предпраздничный день, четверг 22 февраля, на юге Тюменской области будет морозным. Метеорологи обещают днем до 15…-20, в ночные часы -22…-27, при прояснении до -34. В течение дня ожидается ветер 3-8 м/с, местами вероятна изморозь.

В Тюмени 22 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -26….-15, в темное время суток потеплеет до -20…-21.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51 закат в 17:51 продолжительность дня 10 часов.

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В Тобольске 22 февраля синоптики обещают ясную погоду в первой половине дня и пасмурную после обеда, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем -24…-16, в темное время суток температура столбики термометров поднимутся -21….-19.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:43, закат в 17:38 продолжительность дня 9 часов 55 минут.

В Ялуторовске 22 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -29…-19, в темное время суток ожидается до -25….-23.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:479, закат в 17:49 продолжительность дня 10 часов 2 минуты.

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В Заводоуковске 22 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 2,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -26….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 17:49 продолжительность дня 10 часов 4 минуты.

В Ишиме 22 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -33…-19, в темное время суток температура воздуха составит -32…-28.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33, закат в 17:38 продолжительность дня 10 часов 5 минут.

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