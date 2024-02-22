В Тюмени могут закрыть каток на набережной

Однако закрытие катка может наступить и раньше. В последние дни февраля в Тюмень нагрянет весенняя погода — потеплеет до +1 градуса. Околонулевая температура воздуха будет держаться и в первую неделю марта, в городе потеплеет до +1+4 градусов.