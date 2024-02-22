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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Стало известно, когда в Тюмени закроют каток на набережной

В Тюмени могут закрыть каток на набережной

22 февраля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Тюмени закроют каток на набережной

Каток закроется ближе к середине марта. Однако, это может произойти и раньше.

Большой каток на набережной в Тюмени может закрыться в ближайшее время. Вероятнее всего, он прекратит работу в середине марта.

«Когда конкретно каток закроется — пока информации нет, точная дата неизвестна. Многое зависит от погодных условий». — сообщили «Нашему городу» в группе «Тюмень Каток».
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Однако закрытие катка может наступить и раньше. В последние дни февраля в Тюмень нагрянет весенняя погода — потеплеет до +1 градуса. Околонулевая температура воздуха будет держаться и в первую неделю марта, в городе потеплеет до +1+4 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что синоптики обещают аномальные холода в праздничные дни. Температура воздуха в Тюменской области будет ниже нормы на 10-13 градусов.

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