В Тюмени могут закрыть каток на набережной

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:59
Большой каток на набережной в Тюмени может закрыться в ближайшее время. Вероятнее всего, он прекратит работу в середине марта.
«Когда конкретно каток закроется — пока информации нет, точная дата неизвестна. Многое зависит от погодных условий». — сообщили «Нашему городу» в группе «Тюмень Каток».
Однако закрытие катка может наступить и раньше. В последние дни февраля в Тюмень нагрянет весенняя погода — потеплеет до +1 градуса. Околонулевая температура воздуха будет держаться и в первую неделю марта, в городе потеплеет до +1+4 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что синоптики обещают аномальные холода в праздничные дни. Температура воздуха в Тюменской области будет ниже нормы на 10-13 градусов.