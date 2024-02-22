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Тюменский депутат вступился за мэра Ишима, пожимающего землякам руки в перчатке

Тюменский депутат вступился за мэра Ишима, пожимающего землякам руки в перчатке

22 февраля 2024, 09:15
Фото: пресс-центр администрации Ишима
Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин заступился за главу Ишима Федора Шишкина. Напомним, что последний подвергся критике в соцсетях после того, как пожимал руки землякам на мероприятии в резиновой перчатке.
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Ишим

Как заявили интернет-пользователи, мэр «боится заразиться от простого народа». Позднее чиновник объяснил, что поранил палец, а перчатка им была надета для того, чтобы не допустить заражения раны.

Депутат Иван Вершинин счел нужным вступить за главу ишимской администрации.

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«Я искренне не понимаю — чего все набросились на Федора Борисовича Шишкина — нормального мужика и хозяйственника! Отлегло у всех что — ли резко после завершения пандемии? Или забыли уже все сколько людей, в первую очередь пожилых, унес ковид?», — высказался в посте Вершинин.

Депутат также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и «не заниматься ерундой».

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#Общество#Тюмень#Врачи#Администрация#Тюменская область#Ишим#Соцсети#Мэр#Депутат#Ковид#Алина Петрова
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