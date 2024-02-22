Тюменский депутат вступился за мэра Ишима, пожимающего землякам руки в перчатке

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как заявили интернет-пользователи, мэр «боится заразиться от простого народа». Позднее чиновник объяснил, что поранил палец, а перчатка им была надета для того, чтобы не допустить заражения раны.
Депутат Иван Вершинин счел нужным вступить за главу ишимской администрации.
«Я искренне не понимаю — чего все набросились на Федора Борисовича Шишкина — нормального мужика и хозяйственника! Отлегло у всех что — ли резко после завершения пандемии? Или забыли уже все сколько людей, в первую очередь пожилых, унес ковид?», — высказался в посте Вершинин.
Депутат также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и «не заниматься ерундой».