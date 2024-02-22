Татьяна Голикова: По демографическим показателям Тюменская область является лидером

Тюменская область — один из регионов, где комплексно развивается программа активного долголетия. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на форуме национальных достижений «Активное долголетие», который прошел на выставке «Россия».

«Спасибо за абсолютное неравнодушие к этой чрезвычайно важной теме. Мы видим, что по демографическим показателям Тюменская область является абсолютным лидером. И это потому, что регион осуществляет большой набор мероприятий, которые поддерживают самые разные возраста», — отметила Татьяна Голикова. В режиме телемоста из регионального центра «Семья» в форуме национальных достижений «Активное долголетие» приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские «серебряные волонтеры», которые продемонстрировали упражнения оздоровительной дыхательной гимнастики. Губернатор пригласил участников форума национальных достижений «Активное долголетие» посетить стенд региона на выставке «Россия», чтобы почувствовать тюменскую энергию долголетия. «Сегодня пятая часть населения региона — это люди старшего поколения. Каждый третий из них занят в проектах активного долголетия. Это еще одно подтверждение того, что в регионе хочется жить и развиваться», — отметил губернатор.