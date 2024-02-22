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Седьмая и десятый по счету: в Тюмени за неделю у двух многодетных мам родились дети

Седьмая и десятый по счету: в Тюмени за неделю у двух многодетных мам родились дети

22 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
В Тюменской области увеличивается число многодетных семей. С начала текущего года в Родильном доме №2 доля женщин, рожающих третьего ребенка, составила 38%. Об этом рассказали в инфоцентре регионального правительства.

На этой неделе в регионе у двух многодетных матерей родились дети. 19 февраля на свет появилась девочка Злата, которая стала седьмым ребенком в семье. 20 февраля у еще одной женщины родился десятый ребенок. Имя мальчику пока не придумали.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в 2024 году резко снизилась рождаемость. Аналогичная ситуация и с количеством зарегистрированных браков. Эксперты считают, что современная молодежь не торопится заводить ребенка.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Многодетные семьи#Семья#Рождаемость#Алина Петрова
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