Седьмая и десятый по счету: в Тюмени за неделю у двух многодетных мам родились дети

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
На этой неделе в регионе у двух многодетных матерей родились дети. 19 февраля на свет появилась девочка Злата, которая стала седьмым ребенком в семье. 20 февраля у еще одной женщины родился десятый ребенок. Имя мальчику пока не придумали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в 2024 году резко снизилась рождаемость. Аналогичная ситуация и с количеством зарегистрированных браков. Эксперты считают, что современная молодежь не торопится заводить ребенка.