РЭО: За 2022−2023 годы треть концессий регионов пришлась на сферу обращения с ТКО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Национальный Центр ГЧП отмечает, что за это время было подписано 47 концессий из 164, заключенных регионами. Об этом пишет gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что отрасль обращения с отходами стала самой популярной в проектах ГЧП в 2022−2023 годах. Более того, объем инвестиций по 47 таким соглашениям превысил 100 млрд рублей.
«Для привлечения денег в отрасль РЭО разработал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений за счет выпуска собственных облигаций. Финансирование проектам предоставляется по ставке 6–8% годовых. С текущей ключевой ставкой ЦБ стоимость привлечения денег в проекты ТКО стала привлекательным инструментом для бизнеса», — рассказал Буцаев.
В Центре ГЧП считают, что самым капиталоемким проектом за прошедшие два года стал мусоросортировочный комплекс на Сахалине. В 2023 году этот проект удостоился национальной премии агентства «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Объем инвестиций в проект превышает 6 млрд рублей.
По три концессионных соглашения заключили Дагестан и Башкирия. В Дагестане общая мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) должна составить не менее 950 тысяч тонн в год, а в Башкортостане — свыше 600 тысяч тонн. Стоимость строительства объектов оценивается в 12 млрд рублей в каждом регионе.
В 2024−2025 годах компания намерена профинансировать еще 53 концессионных проекта на 135 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. По его данным, еще 36 проектов на стадии доработки.
Стоит отметить, что с 2011 до 2022 года в сфере обращения с ТКО субъекты РФ заключили 20 концессий. Получается, что только за два последних года в отрасли почти удвоилось число заключенных концессий по сравнению с предыдущим десятилетием.