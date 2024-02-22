Посол Султаната Оман одобрил статус страны-гостя для Омана в рамках ПМЭФ-2024

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира», — заявил в свою очередь Кобяков. По его мнению, лучшим доказательством этой тенденции служат участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите «Россия — Африка», встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии. Также советник президента напомнил о недавнем участии в форуме в статусе гостей Катара, Египта, ОАЭ. И вот в 2024 году этот почетный статус предоставили для Султаната Оман. Антон Кобяков убежден: участие Омана в ПМЭФ поможет деловым отношениям между странами продвинуться далеко вперед, а также обеспечит делегатам форума и петербуржцам много новой увлекательной информации о культуре и истории Султаната. Об этом информировало spb.mk.