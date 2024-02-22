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Посол Султаната Оман одобрил статус страны-гостя для Омана в рамках ПМЭФ-2024

Посол Султаната Оман одобрил статус страны-гостя для Омана в рамках ПМЭФ-2024

22 февраля 2024, 18:32
Фото: roscongress.org
Посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх дал согласие на статус гостя Петербургского международного экономического форума для своей страны. Он представил соответствующее подтверждение на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира», — заявил в свою очередь Кобяков. По его мнению, лучшим доказательством этой тенденции служат участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите «Россия — Африка», встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии. Также советник президента напомнил о недавнем участии в форуме в статусе гостей Катара, Египта, ОАЭ. И вот в 2024 году этот почетный статус предоставили для Султаната Оман. Антон Кобяков убежден: участие Омана в ПМЭФ поможет деловым отношениям между странами продвинуться далеко вперед, а также обеспечит делегатам форума и петербуржцам много новой увлекательной информации о культуре и истории Султаната. Об этом информировало spb.mk.

Статус страны — гостя Петербургского международного экономического форума позволит Оману получить приглашения на участие в обширном перечне мероприятий из деловой и культурной повестки. В ходе встречи стороны уже приступили к проработке основных этапов подготовки события, а также рассмотрели стратегии для наиболее эффективного представления нового участника в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года.

Напомним: Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 5 по 8 июня. Организует мероприятие Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI по традиции выполняет функции информационного партнера ПМЭФ.

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