По программе «Стимул» в Тюменской области строятся дороги в новых ЖК

Posted 22 февраля, 12:16
Published 22 февраля, 12:16
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Мера поддержки заключается в том, что федеральный центр выделяет регионам средства на строительство дорожной и социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах.
В Тюмени в рамках этой программы ежегодно вводятся в эксплуатацию новые улицы:
«С 2020 года благодаря реализации мероприятий программы „Стимул“ в микрорайоне Ново-Патрушево построено 4 новых улицы. В районе оз. Алебашево выполнено строительство ул. Т. Кармацкого и ещё 4 внутриквартальных проездов. Развитие дорожной инфраструктуры делает новые районы комфортными для проживания и стимулирует жилищное строительство», — рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.
Федеральное софинансирование на строительство дорожной инфраструктуры выделяется регионам под обязательства ввода определённого количества квадратных метров жилья. То есть, получив деньги, субъект обязуется сдать столько новостроек, сколько было указано в договоре. Тюменская область свои обязательства выполняет в полном объеме — в регионе за четыре года введено в эксплуатацию 491,6 тыс. кв. метров жилья.