По программе «Стимул» в Тюменской области строятся дороги в новых ЖК

Федеральное софинансирование на строительство дорожной инфраструктуры выделяется регионам под обязательства ввода определённого количества квадратных метров жилья. То есть, получив деньги, субъект обязуется сдать столько новостроек, сколько было указано в договоре. Тюменская область свои обязательства выполняет в полном объеме — в регионе за четыре года введено в эксплуатацию 491,6 тыс. кв. метров жилья.