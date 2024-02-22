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Организаторы премии имени Бориса Максудова для журналистов объявили о приеме заявок

Организаторы премии имени Бориса Максудова для журналистов объявили о приеме заявок

22 февраля 2024, 14:27
Фото: 1MI
Организаторы первой премии-конкурса имени Бориса Максудова сообщили о начале приема заявок. Участниками могут быть журналисты из региональных СМИ. Темы конкурса в этом году связаны с восстановлением новых территорий и поддержкой фронта. Также можно присылать материалы об участниках и событиях СВО.

Премия была учреждена Союзом журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики в память о Борисе Максудове, специальном корреспонденте ВГТРК. Планируется, что конкурс станет ежегодным. Напомним: Борис Максудов начал свою карьеру журналиста на Кубани, работая на ГТРК «Сочи». После этого он был собкором на краевом телевидении и заведующим корпунктом «ТВ Центра» в Сочи и Крыму, сообщает kubanpress.ru.

С самого начала спецоперации Максудов был на передовой в составе съемочной группы. Он также работал в освобожденных городах, совершая опасные рабочие поездки в Мариуполь, Донецк и Луганск, Горловку, Херсонскую область и Волноваху. Смертельное ранение журналист получил во время съемок в Запорожье. За храбрость и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.

Оценку присланных участниками материалов дадут известные медиаменеджеры и журналисты. Первый зампред комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич и директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев также войдут в состав конкурсной комиссии.

В каком бы месте ни находился Борис Максудов по работе, он всегда оставался человеком, отметил Николай Долгачев. Он подчеркнул, что премия названа в честь достойного человека и она будет вручаться заслуженным журналистам.

Участники конкурса могут отправлять свои работы по электронной почте или через специальную форму на странице проекта. По результатам премии будут определены победители в четырех категориях. Это радио, телевидение, фотожурналистика, печатные издания и интернет-СМИ.

Александр Малькевич подчеркнул, что начинающих журналистов важно знакомить с репортажами Бориса Максудова. Премию планируют проводить каждый год. Тематики ее будут самыми разными. В 2024 году организаторы намерены отметить труд коллег, освещающих события СВО, работу фронта и тыла.

Победителей назовут в конце апреля, а в начале мая в Сочи им вручат награды — дипломы и денежные призы.

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