Организаторы премии имени Бориса Максудова для журналистов объявили о приеме заявок

С самого начала спецоперации Максудов был на передовой в составе съемочной группы. Он также работал в освобожденных городах, совершая опасные рабочие поездки в Мариуполь, Донецк и Луганск, Горловку, Херсонскую область и Волноваху. Смертельное ранение журналист получил во время съемок в Запорожье. За храбрость и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.