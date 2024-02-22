На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
«Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».
Намеки на аномальное похолодание заметны уже сегодня. Так, синоптики пообещали -15-20 градусов днем, до -22-27 ночью и до -34 градусов при прояснении.
Ранее «Наш город» рассказал, что флористы предупреждают тюменцев о росте цен на цветы. Заметнее всего подорожают тюльпаны и розы.