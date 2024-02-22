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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Тюменцев предупредили об аномальных холодах

На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

22 февраля 2024, 06:46
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили об аномальных холодах

Тюменцам обещают аномально холодную погоду в праздничные дни. Температура воздуха опустится значительно ниже нормы.
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Мороз
«Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».

Намеки на аномальное похолодание заметны уже сегодня. Так, синоптики пообещали -15-20 градусов днем, до -22-27 ночью и до -34 градусов при прояснении.

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Ранее «Наш город» рассказал, что флористы предупреждают тюменцев о росте цен на цветы. Заметнее всего подорожают тюльпаны и розы.

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