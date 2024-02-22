Модульбанк: Моментальные массовые переводы стали будущим для расчетов с физлицами

Теперь можно легко и быстро отправить денежные средства в любую точку мира, не выходя из дома или офиса. Важно также отметить, что такие сервисы обычно берут низкую комиссию за перевод. Например, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных переводов на карты физических лиц, она на данный момент является минимальной на рынке.