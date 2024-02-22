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Модульбанк: Моментальные массовые переводы стали будущим для расчетов с физлицами

Модульбанк: Моментальные массовые переводы стали будущим для расчетов с физлицами

22 февраля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Развитие интернета и мобильных устройств сильно изменило предпочтения граждан в сфере перевода денежных средств. Все больше людей в последнее время предпочитают использовать онлайн-сервисы для этой цели, а на рынке начали появляться предложения моментальных массовых переводов.

Как сообщает издание gorod55.ru., по словам главы правления Модульбанка Павла Семенова, такие сервисы для предпринимателей удобная альтернатива переводу с расчетного счета по реквизитам. Сам Модульбанк уже запустил собственный сервис моментальных массовых переводов, который позволяет осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или телефона.

Здесь возникают определенные волнения и встает вопрос доверия, говорит Семенов. Люди обычно переживают, так как переводы идут долго и зависят от банковского дня. А на карту деньги приходят всего в течение нескольких минут.

Для наглядности Павел Семенов привел пример с таксистами, отмечая, что моментальные переводы позволяют мгновенно отправлять им деньги на счета в конце смены.

Теперь можно легко и быстро отправить денежные средства в любую точку мира, не выходя из дома или офиса. Важно также отметить, что такие сервисы обычно берут низкую комиссию за перевод. Например, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных переводов на карты физических лиц, она на данный момент является минимальной на рынке.

Для обеспечения безопасности и защиты личных данных пользователей сервисы моментальных переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. Разработчики постоянно улучшают функциональность и интерфейс, чтобы пользователи могли быстро, легко и безопасно переводить деньги, получая мгновенную информацию о статусе операции.

Пользователи также имеют возможность подключиться к API (программному интерфейсу приложения) через службу клиентской поддержки банка. Это часто используется представителями бизнеса для расчетов с сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами. Подключение к API также открывает перед предпринимателями дополнительные возможности, например выпуск собственных токенов.

Развитие сервисов моментальных переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В России отсутствуют ограничения на использование таких сервисов, поэтому они сегодня являются важным направлением развития финансовых технологий.

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