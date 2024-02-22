Модульбанк: Моментальные массовые переводы стали будущим для расчетов с физлицами

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как сообщает издание gorod55.ru., по словам главы правления Модульбанка Павла Семенова, такие сервисы для предпринимателей удобная альтернатива переводу с расчетного счета по реквизитам. Сам Модульбанк уже запустил собственный сервис моментальных массовых переводов, который позволяет осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или телефона.
Здесь возникают определенные волнения и встает вопрос доверия, говорит Семенов. Люди обычно переживают, так как переводы идут долго и зависят от банковского дня. А на карту деньги приходят всего в течение нескольких минут.
Для наглядности Павел Семенов привел пример с таксистами, отмечая, что моментальные переводы позволяют мгновенно отправлять им деньги на счета в конце смены.
Теперь можно легко и быстро отправить денежные средства в любую точку мира, не выходя из дома или офиса. Важно также отметить, что такие сервисы обычно берут низкую комиссию за перевод. Например, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных переводов на карты физических лиц, она на данный момент является минимальной на рынке.
Для обеспечения безопасности и защиты личных данных пользователей сервисы моментальных переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. Разработчики постоянно улучшают функциональность и интерфейс, чтобы пользователи могли быстро, легко и безопасно переводить деньги, получая мгновенную информацию о статусе операции.
Пользователи также имеют возможность подключиться к API (программному интерфейсу приложения) через службу клиентской поддержки банка. Это часто используется представителями бизнеса для расчетов с сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами. Подключение к API также открывает перед предпринимателями дополнительные возможности, например выпуск собственных токенов.
Развитие сервисов моментальных переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В России отсутствуют ограничения на использование таких сервисов, поэтому они сегодня являются важным направлением развития финансовых технологий.