Где Мизулина встретится с тюменскими школьниками и студентами — дата и место встречи

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Вход для школьников и студентов будет свободным. Присутствовать разрешается учащимся и из других образовательных учреждений города. Сообщается, что зал может вместить до 500 человек. По соображениям безопасности на входе может осуществляться досмотр.
Сама Екатерина Мизулина обещает, что будет фотографироваться «до последнего». Также она посетит в Тюмени экстремальное шоу «Битва на Туре».
— Продолжительность встречи 3-3,5 часа. Зависит от числа участников. В некоторых регионах она длилась и 5 часов из-за фотографирования, — передают в телеграм-канале «Екатерина Мизулина. Тюмень».
Напомним, что Екатерина Мизулина прославилась благодаря активному участию в работе по защите детей от негативного влияния интернета, а также по распространению информации о безопасном поведении в онлайн-пространстве.