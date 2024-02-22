Экономист Проданова прокомментировала отзыв лицензии Qiwi-банка

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Тогда регулятор ограничил его деятельность, приостановив некоторые операции. Одним из основных последствий стало невозможность перевода средств с qiwi-кошельков на банковские счета и снятия наличных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Qiwi-банк не является значимым кредитором реального сектора экономики и его закрытие не повлечет ухудшения финансового положения граждан. В прошлом году Qiwi-банк занимал лишь 89-е место в банковской системе России и имел оборот активов в размере 77,6 млрд рублей.
Вкладчики Qiwi-банка, конечно же, существуют. Для тех, у кого были депозиты, есть хорошие новости — нет причин для беспокойства, так как их средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Граждане смогут вернуть свои вложения, но не более 1,4 млн рублей. Если размер вклада превышает эту сумму, то можно получить только указанную сумму. Однако плохие новости ожидают тех, кто хранил большие суммы на виртуальном qiwi-кошельке, так как ЦБ уже сообщил, что эти средства не будут покрыты страховкой Агентства по страхованию вкладов.