Экономист Проданова прокомментировала отзыв лицензии Qiwi-банка

Вкладчики Qiwi-банка, конечно же, существуют. Для тех, у кого были депозиты, есть хорошие новости — нет причин для беспокойства, так как их средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Граждане смогут вернуть свои вложения, но не более 1,4 млн рублей. Если размер вклада превышает эту сумму, то можно получить только указанную сумму. Однако плохие новости ожидают тех, кто хранил большие суммы на виртуальном qiwi-кошельке, так как ЦБ уже сообщил, что эти средства не будут покрыты страховкой Агентства по страхованию вкладов.