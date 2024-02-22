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Posted 22 февраля 2024, 07:08

Published 22 февраля 2024, 07:08

Modified 22 февраля 2024, 07:10

Updated 22 февраля 2024, 07:10

В зоне спецоперации погиб основатель Ишимского рыболовного клуба

«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба

22 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI.

В зоне спецоперации погиб основатель Ишимского рыболовного клуба

Капитан полиции в отставке Владимир Егоров был мобилизован в сентябре 2022 года. Герой награжден орденом Мужества посмертно.

В полиции Владимир Егоров прослужил 15 лет, за которые успел побывать капитаном и дознавателем. Покинув органы, мужчина устроился поваром, но понял, что его душа все еще лежит к службе и ушел в охрану. Его жена Ольга уверена, что ее муж — реальный воин.

«Утром он открыл дверь, а уже вечером я его проводила. Говорил: „Оля, хочу в землянке пожить“. Я понимаю, что душой он действительно этого хотел. Прослужил мой муж год и четыре месяца, все это время я его поддерживала, так что, можно сказать, что служили мы вместе», — рассказала Ольга «Нашему городу».

Так же сильно, как службу, мужчина любил охоту и рыбалку. Ишимский рыболовный клуб — его дело, которое Ольга намерена продолжать.

«Он хотел обучать ребятишек, для него это было важно, он очень любил детей. Все, что он хотел в жизни — я воплощу, ведь в этом сила женщин. Мы родились друг для друга и стали единым целым, поэтому его жизнь еще не закончена», — поделилась Ольга.

Своих детей у Ольги и Владимира нет, но у мужчины есть две дочери от первого брака — 21-летняя Екатерина и 27-летняя Анастасия. Женщина пообещала, что никогда их не бросит.

В Тюменскую область Ольга приехала из Казахстана, чтобы учиться на маслодела-мастера. Здесь она и познакомилась с Владимиром.

«Я снимала квартиру, а потом ко мне переехала подруга. Мы пошли это отметить, тогда и познакомились, Владимир был со своим другом. Тогда он сказал, что работает водителем. На следующее утро он пришел — откуда-то узнал адрес. Позже уже я пришла к нему в гости, увидела офицерскую форму и поняла: никакой он не водитель», — рассказывает Ольга.

Когда Ольга познакомилась с Владимиром, он уже был в разводе. Вместе они прожили долгие 17 лет. Погиб герой при выполнении боевых задач, ему было 49 лет. Боец награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 36-летний контрактник из Тобольска. У Сергея Ревнивых остались жена и ребенок.

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