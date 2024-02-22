«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба

В полиции Владимир Егоров прослужил 15 лет, за которые успел побывать капитаном и дознавателем. Покинув органы, мужчина устроился поваром, но понял, что его душа все еще лежит к службе и ушел в охрану. Его жена Ольга уверена, что ее муж — реальный воин.