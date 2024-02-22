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Updated Сегодня, 10:53

Дмитрий Артюхов предложил внести изменения в систему оплаты работы полиции и МЧС

Дмитрий Артюхов предложил внести изменения в систему оплаты работы полиции и МЧС

22 февраля 2024, 10:50
Фото: пресс-службы правительства ЯНАО
Глава Ямала поделился позитивным опытом региона по привлечению и мотивации кадров.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил выплачивать северные надбавки сотрудникам полиции, МЧС и налоговой службы в Арктических регионах РФ с первого дня работы. Такое предложение он высказал на заседании Совета Федерации.

Благодарю сенаторов России и лично председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за поддержку нашей инициативы — выплачивать полные северные надбавки с первого дня работы. Сегодня федеральные ведомства в арктических регионах — полиция, налоговая служба, МЧС — остро нуждаются в молодых специалистах, — сказал Дмитрий Артюхов.
Фото: пресс-службы правительства ЯНАО

Он добавил, что четыре года назад на Ямале отменили принцип накопления северных надбавок для окружных структур. Это позволило привлечь более 7 тысяч квалифицированных сотрудников в субъект. Глава региона подчеркнул, что количество вакансий в ведомствах с каждым годом увеличивается и очень важно, чтобы уровень зарплат соответствовал жизни на севере.

К слову, Ямал первым в России применил практику выплаты северных надбавок с первого дня работы для работников окружных структур. В округе мера поддержки действует с января 2020 года. Она способствует привлечению в регион востребованных специалистов. А это врачи и педагоги. В сфере здравоохранения за четыре года максимальную надбавку получили 1,5 тысячи врачей и более 2 тысяч медработников из числа среднего медперсонала, а в отрасли образования — почти 4 тысяч педагогов.

Фото: пресс-службы правительства ЯНАО

В Совете Федерации 19–21 февраля прошли Дни Ямало-Ненецкого автономного округа. В них приняли участие глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, председатель законодательного собрания региона Сергей Ямкин, а также заместители губернатора и представители профильных ведомств.

#Общество#Тюмень#Врачи#Образование#МЧС#Здравоохранение#Налоговая служба#Педагоги#Совет Федерации#Дмитрий Артюхов
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