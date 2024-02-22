Дмитрий Артюхов предложил внести изменения в систему оплаты работы полиции и МЧС

К слову, Ямал первым в России применил практику выплаты северных надбавок с первого дня работы для работников окружных структур. В округе мера поддержки действует с января 2020 года. Она способствует привлечению в регион востребованных специалистов. А это врачи и педагоги. В сфере здравоохранения за четыре года максимальную надбавку получили 1,5 тысячи врачей и более 2 тысяч медработников из числа среднего медперсонала, а в отрасли образования — почти 4 тысяч педагогов.