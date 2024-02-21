В тюменской полиции не хватает сотрудников

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Также в полиции ищут младшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) линейного отдела полиции и оперуполномоченного направления по борьбе с преступными посягательствами на грузы в аэропорту «Рощино», оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного пункта полиции на станции Войновка.
Указано, что кандидаты на должности должны иметь образование не ниже полного среднего, а также опыт прохождения срочной службы в Вооруженных Силах РФ. Возраст — до 35 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сменился начальник городской Госавтоинспекции. На должность назначен майор полиции Александр Таратута. Ранее, с 2022 года, кресло начальника занимал Артем Сотников. В настоящее время он трудится в должности заместителя начальника отдела.