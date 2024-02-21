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Updated Сегодня, 04:21

В тюменской полиции не хватает сотрудников

В тюменской полиции не хватает сотрудников

21 февраля 2024, 04:19
Фото: 1MI
Ведомству требуются полицейские патрульно-постовой службы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, селе Уват. Соответствующие вакансии опубликованы на портале Управления на транспорте МВД России.
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Полиция

Также в полиции ищут младшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) линейного отдела полиции и оперуполномоченного направления по борьбе с преступными посягательствами на грузы в аэропорту «Рощино», оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного пункта полиции на станции Войновка.

Указано, что кандидаты на должности должны иметь образование не ниже полного среднего, а также опыт прохождения срочной службы в Вооруженных Силах РФ. Возраст — до 35 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сменился начальник городской Госавтоинспекции. На должность назначен майор полиции Александр Таратута. Ранее, с 2022 года, кресло начальника занимал Артем Сотников. В настоящее время он трудится в должности заместителя начальника отдела.

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