В тюменской полиции не хватает сотрудников

Также в полиции ищут младшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) линейного отдела полиции и оперуполномоченного направления по борьбе с преступными посягательствами на грузы в аэропорту «Рощино», оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного пункта полиции на станции Войновка.