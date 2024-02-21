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В Ишиме сдают в аренду землю по цене меньше 1 тысячи рублей за участок

В Тюменской области сдают в аренду землю по цене менее 1 тысячи рублей

21 февраля 2024, 06:54
Фото: 1MI

В Ишиме сдают в аренду землю по цене меньше 1 тысячи рублей за участок

В Тюменской области выставили на аренду 15 земельных участков, предназначенных для размещения нестационарных объектов торговли. Соответствующие тендеры опубликованы на площадке «Сбербанк АСТ».

Площадь земельных участков, расположенный в Ишиме, составляет от 6 до 9 квадратных метров, стоимость лотов варьируется от 81 до 697 рублей, шаг торговой сессии — от 2,44 рублей до 20,93 рублей. Указано, что аренда предполагает краткосрочный период — с 1 мая по 30 сентября.

Заявки на участие в аукционах будут принимать до 19 марта, подведение итогов запланировано на 22 марта 2024 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядчика, который поставит и установит 15 остановочных павильонов в Калининском округе. На эти цели из бюджета выделено около 5 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Ишимский район#Аренда
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