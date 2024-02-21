В Тюменской области сдают в аренду землю по цене менее 1 тысячи рублей

Площадь земельных участков, расположенный в Ишиме, составляет от 6 до 9 квадратных метров, стоимость лотов варьируется от 81 до 697 рублей, шаг торговой сессии — от 2,44 рублей до 20,93 рублей. Указано, что аренда предполагает краткосрочный период — с 1 мая по 30 сентября.