В Тюменской области сдают в аренду землю по цене менее 1 тысячи рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Площадь земельных участков, расположенный в Ишиме, составляет от 6 до 9 квадратных метров, стоимость лотов варьируется от 81 до 697 рублей, шаг торговой сессии — от 2,44 рублей до 20,93 рублей. Указано, что аренда предполагает краткосрочный период — с 1 мая по 30 сентября.
Заявки на участие в аукционах будут принимать до 19 марта, подведение итогов запланировано на 22 марта 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске подрядчика, который поставит и установит 15 остановочных павильонов в Калининском округе. На эти цели из бюджета выделено около 5 миллионов рублей.