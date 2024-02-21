В Тюмени засекречен процесс по делу о пытках в отделе полиции

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Как сообщили представители пресс-службы суда, уголовное дело в отношении Дмитрия Присяжного и Александра Плотникова рассматривается в закрытом судебном заседании, поскольку местом инкриминируемого подсудимым деяния является режимный объект.
«Подсудимые и часть свидетелей являются сотрудниками правоохранительных органов, показания которых содержат информацию о процедуре предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности, что является охраняемой федеральным законом тайной предварительного расследования», — добавили в пресс-службе 72.RU.
Напомним, что уголовное дело на Дмитрия Присяжного и Александра Плотникова возбудили в мае 2023 года. Правоохранителей обвинили в том, что они всю ночь избивали обвиняемого и пытали его током.
Ранее один из судей уже запрещал журналистам присутствовать на судебном заседании. Проблема пыток в регионе набирает обороты. О происходящем в курсе федеральные ведомства.