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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

В Тюмени засекречен процесс по делу о пытках в отделе полиции

В Тюмени засекречен процесс по делу о пытках в отделе полиции

21 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI
В Тюмени сделали закрытым судебный процесс по делу о пытках в отделе полиции на Тульской.
Сюжет
Суд

Как сообщили представители пресс-службы суда, уголовное дело в отношении Дмитрия Присяжного и Александра Плотникова рассматривается в закрытом судебном заседании, поскольку местом инкриминируемого подсудимым деяния является режимный объект.

«Подсудимые и часть свидетелей являются сотрудниками правоохранительных органов, показания которых содержат информацию о процедуре предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности, что является охраняемой федеральным законом тайной предварительного расследования», — добавили в пресс-службе 72.RU.
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Напомним, что уголовное дело на Дмитрия Присяжного и Александра Плотникова возбудили в мае 2023 года. Правоохранителей обвинили в том, что они всю ночь избивали обвиняемого и пытали его током.

Ранее один из судей уже запрещал журналистам присутствовать на судебном заседании. Проблема пыток в регионе набирает обороты. О происходящем в курсе федеральные ведомства.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Суд#Журналисты#Судебный процесс#Пытки#Правоохранительные органы#Алина Петрова
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