В Тюмени выставили на продажу известный пивной бар. Цена — 2,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Продавец отмечает, что в среднем выручка составляет более полутора миллионов рублей. Таким образом, окупаемость проекта — не более 18 месяцев.
«Это минимум, который бизнес приносит, так как сейчас им не занимаются, и есть множество точек роста. Бизнес существует без затрат на маркетинг, также возможно организовать доставку посредством Деливери и Яндекс.Еда.», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.
Также на продажу в Тюмени за 2,7 миллиона рублей выставлен популярный пивной бар на 38 посадочных мест, расположенный в центральной части города.
«Продается действующий бар-кафе, один из лучших пивных баров в городе, на 38 посадочных мест», — указано в объявлении.
Средняя прибыль за 2023 год составляет около 150 тысяч рублей в месяц, а выручка — около 600 тысяч рублей в месяц. Указано, что продается бизнес по семейным обстоятельствам.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени открылся новый ресторан Ranevskaya 2.0. Заведение расположилось с историческом здании по улице Ленина, 46. В меню блюда азиатской, европейской, русской кухни.