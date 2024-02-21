В Тюмени ветераны Чечни устраивали налеты на магазины и МФО

Потерпевшим они угрожали пневматическим пистолетом и ножом. Нападения мужчины совершили и в 2021 году. Ущерб от их действий превысил 260 тысяч рублей. Суд признал братьев виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой. Одного из фигурантов приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Подельник получил 10 лет лишения свободы.