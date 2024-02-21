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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Тюмени ветераны Чечни устраивали налеты на магазины и МФО

В Тюмени ветераны Чечни устраивали налеты на магазины и МФО

21 февраля 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Тюмени два брата организовали серию разбойных нападений на МФО и магазины.Следователи установили, что в 2014 году обвиняемые провели пять разбойных нападений
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Арест

Потерпевшим они угрожали пневматическим пистолетом и ножом. Нападения мужчины совершили и в 2021 году. Ущерб от их действий превысил 260 тысяч рублей. Суд признал братьев виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой. Одного из фигурантов приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Подельник получил 10 лет лишения свободы.

Известно, что в прошлом родственники принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продлили срок ареста виновнице пожара, в котором погибли трое детей. Женщине предъявлен ряд обвинений.

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#Происшествия#Тюмень#Нож#Пожар#Арест#Магазины#Уголовный кодекс#Колония строгого режима#Разбой#Ущерб#Алина Петрова
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