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В Тюмени, Ишиме и Тобольске завоют сирены

В Тюмени, Ишиме и Тобольске завоют сирены. Что надо делать?

21 февраля 2024, 04:49
Фото: 1MI

В Тюмени, Ишиме и Тобольске завоют сирены

Во всех муниципалитетах юга Тюменской области, в том числе в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и других сегодня, 21 февраля, сработают системы оповещения. Ориентировочно запуск сирен состоится с 10:40 до 10:45.

По каналам телевидению и радио дикторы передадут важную информацию и дадут рекомендации для населения по действиям в рамках произошедшей ситуации. Тюменцев просят сохранять спокойствие и не паниковать — системы оповещения запустят в работу в рамках учений.

«Услышав звуковой сигнал „Внимание всем“, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить радио или телевидение и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — напоминают жителям региона областные власти.

Что делать в случае реальной угрозы

О возникновении реальной ситуации ЧС жителей Тюменской области оповестят. В случае необходимости эвакуируют в убежище. В настоящее время в Тюмени в отрытом доступе карты убежищ нет — такие сведения считаются секретными, и их распространение может нарушить гостайну.

Но в МЧС подчеркивают, что при возникновении чрезвычайной ситуации гражданам сообщат, где расположено ближайшее убежище.

С собой необходимо взять:

  • Заверенные копии или оригиналы документов,
  • наличные деньги и ценности,
  • аптечка первой помощи и необходимые лекарства;
  • тёплые вещи и сменное бельё;
  • телефон, зарядное устройство и пауэрбанк;
  • запас нескоропортящейся еды и воды на 2–3 суток (не требующий холодильника);
  • средства гигиены, влажные салфетки;
  • фонарик, батарейки, универсальный нож;
  • спальный мешок;
  • набор одноразовой посуды.
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Напомним, крайний раз в Тюмени проверка систем оповещения состоялась 4 октябре 2023 года. Тогда сирены завыли во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени. В областной столице гул сирен горожане услышали на час позже остальных.

Тогда в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области пояснили, что система оповещения не сработала в Тюмени из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. Кстати, на модернизацию в 2023 году потратили более 52 миллионов рублей.

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