В Тюмени, Ишиме и Тобольске завоют сирены. Что надо делать?

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
По каналам телевидению и радио дикторы передадут важную информацию и дадут рекомендации для населения по действиям в рамках произошедшей ситуации. Тюменцев просят сохранять спокойствие и не паниковать — системы оповещения запустят в работу в рамках учений.
«Услышав звуковой сигнал „Внимание всем“, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить радио или телевидение и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС», — напоминают жителям региона областные власти.
О возникновении реальной ситуации ЧС жителей Тюменской области оповестят. В случае необходимости эвакуируют в убежище. В настоящее время в Тюмени в отрытом доступе карты убежищ нет — такие сведения считаются секретными, и их распространение может нарушить гостайну.
Но в МЧС подчеркивают, что при возникновении чрезвычайной ситуации гражданам сообщат, где расположено ближайшее убежище.
С собой необходимо взять:
Напомним, крайний раз в Тюмени проверка систем оповещения состоялась 4 октябре 2023 года. Тогда сирены завыли во всех муниципалитетах юга региона, за исключением Тюмени. В областной столице гул сирен горожане услышали на час позже остальных.
Тогда в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области пояснили, что система оповещения не сработала в Тюмени из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. Кстати, на модернизацию в 2023 году потратили более 52 миллионов рублей.