В Тюмени, Ишиме и Тобольске завоют сирены. Что надо делать?

Тогда в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области пояснили, что система оповещения не сработала в Тюмени из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования. Кстати, на модернизацию в 2023 году потратили более 52 миллионов рублей.