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Posted 21 февраля, 12:58

Published 21 февраля, 12:58

Modified Сегодня, 01:44

Updated Сегодня, 01:44

В Тобольске построят гостиницу с 4-звездочным уровнем комфорта и SPA-центром

В Тобольске построят гостиницу с 4-звездочным уровнем комфорта и SPA-центром

21 февраля 2024, 12:58
Фото: 1MI
Идея строительства туристического комплекса была представлена инвестором на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области в декабре прошлого года. В настоящее время проект уже передан в работу подрядчику.

Проект и концепция уже готовы, и начало строительства планируется на третьем квартале 2024 года, с завершением до конца 2027 года. Реализацией этого крупного проекта занимается компания «София-Инвест».

Здание будет трехэтажным и будет состоять из 120 номеров, общей площадью 7 тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект составит приблизительно 2 млрд рублей, а также планируется создание 35 рабочих мест. Администрацией города Тобольска уже выделен земельный участок для строительства туристического комплекса.

По вопросам реализации инвестиционных проектов и бизнес-идей можно обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53 или по телефону: + (3452) 49-99-44.

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