В Тобольске построят гостиницу с 4-звездочным уровнем комфорта и SPA-центром

Posted 21 февраля, 12:58
Published 21 февраля, 12:58
Modified Сегодня, 01:44
Updated Сегодня, 01:44
Проект и концепция уже готовы, и начало строительства планируется на третьем квартале 2024 года, с завершением до конца 2027 года. Реализацией этого крупного проекта занимается компания «София-Инвест».
Здание будет трехэтажным и будет состоять из 120 номеров, общей площадью 7 тысяч квадратных метров.
Общий объем инвестиций в проект составит приблизительно 2 млрд рублей, а также планируется создание 35 рабочих мест. Администрацией города Тобольска уже выделен земельный участок для строительства туристического комплекса.
По вопросам реализации инвестиционных проектов и бизнес-идей можно обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53 или по телефону: + (3452) 49-99-44.