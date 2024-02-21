В школах Тюменской области отменили занятия из-за морозов

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Сегодня занятия отменили у начальных классов школ Тюмени.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — пишут в Телеграм-канале администрации города.
Отмена занятий коснулась и школьников Заводоуковска.
«21 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — сообщили в администрации.
Не пойдут на занятия и тобольские школьники.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 21 февраля занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — написали в группе администрации города ВКонтакте.
В школах Ялуторовска занятия также отменены.
«Среда, 21 февраля. Отмена занятий для учащихся первой смены с 1 по 4 классы. На улице -27°, ветер: 3 м/с», — предупредила администрация города.
В Ишиме с отменой занятий столкнулись не только младшеклассники.
«21 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -35°C и скоростью ветра 1 м/с занятия первой смены с 1 по 9 класс отменяются», — сообщили в администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени потратят около 5 миллионов рублей на новые остановки. Власти уже ищут подрядчика.