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В тюменских школах из-за морозов отменили занятия

В школах Тюменской области отменили занятия из-за морозов

21 февраля 2024, 02:15
Фото: 1MI

В тюменских школах из-за морозов отменили занятия

В отдельных районах температура воздуха опустилась до -35 градусов. По большей части отмена занятий затронула только 1-4 классы.

Сегодня занятия отменили у начальных классов школ Тюмени.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — пишут в Телеграм-канале администрации города.

Отмена занятий коснулась и школьников Заводоуковска.

«21 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — сообщили в администрации.
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Не пойдут на занятия и тобольские школьники.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 21 февраля занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — написали в группе администрации города ВКонтакте.

В школах Ялуторовска занятия также отменены.

«Среда, 21 февраля. Отмена занятий для учащихся первой смены с 1 по 4 классы. На улице -27°, ветер: 3 м/с», — предупредила администрация города.
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В Ишиме с отменой занятий столкнулись не только младшеклассники.

«21 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -35°C и скоростью ветра 1 м/с занятия первой смены с 1 по 9 класс отменяются», — сообщили в администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени потратят около 5 миллионов рублей на новые остановки. Власти уже ищут подрядчика.

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