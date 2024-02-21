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Updated Сегодня, 05:50

В тюменских школах отменили занятия для второй смены

В школах Тюменской области отменили занятия для второй смены

21 февраля 2024, 05:48
Фото: 1MI

В тюменских школах отменили занятия для второй смены

Из-за морозов школьники продолжают сидеть по домам. В школу сегодня не пойдут ученики 1-4 классов.

Первой об отмене занятий в школах сообщила администрация Ялуторовска.

«Среда, 21 февраля. Отмена занятий для учащихся второй смены с 1 по 4 классы. На улице -25°, ветер: 5 м/с», — пишут в группе администрации Вконтакте.

На занятия сегодня не пойдут и ишимские школьники.

«21 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26°C и скоростью юго-западного ветра 2 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщила администрация города.
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Также занятия отменены в школах Заводоуковска.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах округа для учеников 1-4 классов, начинающиеся с 11 часов и позже, переносятся в дистанционный формат», — предупредила администрация.

В школах Тюмени вторая смена сегодня учится в очном режиме.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта. Изменения будут действовать и 8 марта.

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