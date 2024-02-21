В школах Тюменской области отменили занятия для второй смены

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Первой об отмене занятий в школах сообщила администрация Ялуторовска.
«Среда, 21 февраля. Отмена занятий для учащихся второй смены с 1 по 4 классы. На улице -25°, ветер: 5 м/с», — пишут в группе администрации Вконтакте.
На занятия сегодня не пойдут и ишимские школьники.
«21 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26°C и скоростью юго-западного ветра 2 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщила администрация города.
Также занятия отменены в школах Заводоуковска.
«В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах округа для учеников 1-4 классов, начинающиеся с 11 часов и позже, переносятся в дистанционный формат», — предупредила администрация.
В школах Тюмени вторая смена сегодня учится в очном режиме.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта. Изменения будут действовать и 8 марта.