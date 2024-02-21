В Пермском крае стартовал проект по трудовым династиям ПЦБК

Она упомянула, что ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, пришли работать на комбинат в 1965 году. Пермскому предприятию на тот момент было шесть лет. Отец Ольги Ватрубиной был слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В ПЦБК он проработал пятьдесят лет. Виктор Ильич принимал участие в запуске бумагоделательной и картоноделательной машин и был известным рационализатором, предложив более десятка инициатив по автоматизации производственных процессов.