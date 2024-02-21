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В Пермском крае стартовал проект по трудовым династиям ПЦБК

В Пермском крае стартовал проект по трудовым династиям ПЦБК

21 февраля 2024, 09:47
Фото: Пресс-служба ПЦБК / Пресс-служба ПЦБК
В честь своего 65-летия Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) запускает уникальный проект «Поколения ПЦБК. Мы вместе». Он посвящен чествованию трудовых династий предприятия и приурочен не только к юбилею предприятия, который будет в апреле, но и к Году семьи в России.

В рамках проекта сотрудники делятся историями своих семей. Так, общий трудовой стаж династии Ватрубиных насчитывает 110 лет. Ольга Ватрубина, в настоящее время занимающая должность начальника отдела подготовки заказов производства гофротары в ПЦБК, рассказала историю своей семьи, сообщает properm.ru.

Она упомянула, что ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, пришли работать на комбинат в 1965 году. Пермскому предприятию на тот момент было шесть лет. Отец Ольги Ватрубиной был слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В ПЦБК он проработал пятьдесят лет. Виктор Ильич принимал участие в запуске бумагоделательной и картоноделательной машин и был известным рационализатором, предложив более десятка инициатив по автоматизации производственных процессов.

Алевтина Николаевна проработала на предприятии тридцать два года, пройдя путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Она занималась разработкой методов для контроля качества продукции, оборудованием лабораторий и внедрением передовых производственных практик, позаимствованных у других целлюлозно-бумажных предприятий СССР.

В настоящее время Ольга Ватрубина возглавляет отдел разработки технологических карт для выпуска гофропродукции в Пермской ЦБК. Компания производит более пятисот различных типоразмеров упаковки, от гофроящиков до изделий сложной конфигурации. В отделе Ольги трудятся инженеры, дизайнеры и конструкторы.

Генеральный директор Пермской ЦБК Юрий Марков отметил, что количество трудовых династий на предприятии насчитывает сотни, и каждая из них прошла свой уникальный путь.

По завершении проекта будет представлена обширная экспозиция с фотографиями трудовых династий. Ее открытие запланировано на весну. Экспозиция будет посвящена празднованию 65-летия предприятия, которое состоится 29 апреля.

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