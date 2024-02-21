В минувшем году в Сбер пришло на 14% больше предпринимателей, чем в 2022

По информации, озвученной Анатолием Поповым, зампредседателя правления Сбербанка, в сегменте МСП в России розничная торговля стала самой востребованной сферой. Среди предпринимателей, открывших свое дело в прошлом году, каждый третий осуществляет деятельность именно в данной сфере. При этом свыше 50% таких бизнесменов работают в сфере электронной коммерции, а прирост данного сегмента за год достиг 27%. Установление такой тенденции обусловлено ростом востребованности услуг маркетплейсов в России, выгода от продаж на которых для малого бизнеса постоянно растет.