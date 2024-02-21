В минувшем году в Сбер пришло на 14% больше предпринимателей, чем в 2022

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Годом ранее этот показатель составлял 586 тысяч ― 370 тысяч ИП и 216 тысяч организаций.
По данным, предоставленным представителями пресс-службы Сбербанка, в минувшем году Сбер выбрали на 14% больше российских предпринимателей по сравнению с 2022 годом.
Согласно анализу статистических данных минувшего года, в первую пятерку сфер бизнеса, быстрее всего развивающихся в сравнении с 2022 годом, вошли: сфера транспортировки и хранения с годовым приростом 23%, сфера услуг, где прирост год к году составил 20%, розничная торговля с 16% прироста, а также сфера операций с недвижимостью (+14%), гостиничный и ресторанный бизнес с приростом 9% за год, сообщает gorod55.ru.
По информации, озвученной Анатолием Поповым, зампредседателя правления Сбербанка, в сегменте МСП в России розничная торговля стала самой востребованной сферой. Среди предпринимателей, открывших свое дело в прошлом году, каждый третий осуществляет деятельность именно в данной сфере. При этом свыше 50% таких бизнесменов работают в сфере электронной коммерции, а прирост данного сегмента за год достиг 27%. Установление такой тенденции обусловлено ростом востребованности услуг маркетплейсов в России, выгода от продаж на которых для малого бизнеса постоянно растет.
Что касается регистрации ИП и юрлиц, то она все чаще осуществляется в формате онлайн. В течение 2023 года доля удаленных регистраций в Сбербанке составила 40% от их общего количества, тогда как в 2022 году она равнялась 37%. Количество предпринимателей, зарегистрировавшихся онлайн посредством сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило 500 тысяч человек.